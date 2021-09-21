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Son dakika: Beşiktaş Adana Demirspor maçı sonunda ortalık karıştı, Rosier kırmızı gördü!

#Beşiktaş#Rosier#Adana Demirspor
Son dakika: Beşiktaş Adana Demirspor maçı sonunda ortalık karıştı, Rosier kırmızı gördü

Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta Valentin Rosier, bitiş düdüğünden sonra yaşanan gerginliğin ardından ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla cezalandırıldı.

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Süper Lig'in 6. haftasında 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta Valentin Rosier, son düdüğün ardından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla cezalandırıldı.

Adana Demirspor'un 90+6. dakikada beraberlik golünü bulmasının ardından hakem Ali Palabıyık maçı bitirmiş, saha kenarında ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşanmıştı. Maçtan sarı kartı bulunan Rosier, koridorda ikinci sarıyı görerek kırmızı kartla cezalandırıldı.

Son Dakika: Beşiktaşta Rosier çılgına döndü Pozisyonda hata yapınca...

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MAÇTAN SONRA PAYLAŞTI

Maç sonunda paylaşım yapan Fransız oyuncu, "Kart için üzgünüm ancak takım için savaşmaya devam edeceğim. Ben buyum." ifadelerini kullandı.

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#Beşiktaş#Rosier#Adana Demirspor