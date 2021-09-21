Son dakika: Beşiktaş Adana Demirspor maçı sonunda ortalık karıştı, Rosier kırmızı gördü!

Süper Lig'in 6. haftasında 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta Valentin Rosier, son düdüğün ardından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla cezalandırıldı.
Adana Demirspor'un 90+6. dakikada beraberlik golünü bulmasının ardından hakem Ali Palabıyık maçı bitirmiş, saha kenarında ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşanmıştı. Maçtan sarı kartı bulunan Rosier, koridorda ikinci sarıyı görerek kırmızı kartla cezalandırıldı.
MAÇTAN SONRA PAYLAŞTI
Maç sonunda paylaşım yapan Fransız oyuncu, "Kart için üzgünüm ancak takım için savaşmaya devam edeceğim. Ben buyum." ifadelerini kullandı.