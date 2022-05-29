Son Dakika: Beşiktaş 35. başkanını seçiyor! Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen yarışıyor... Canlı aktarıyoruz...

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta başkanlık seçimi bugün yapılıyor. BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul toplantısı, saat 10.30'da başladı.

İKİ ADAY YARIŞIYOR

Seçimli genel kurulda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile başkan adayı Fuat Çimen, başkanlık için yarışıyor. Genel kurulda 31 Aralık 2021 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 15 bin 512 üye oy kullanabilir.

OYLAR KULLANILIYOR

İki adayın kürsüye gelerek konuşmalarını yapmasının ardından oy kullanımına geçildi. Oy kullanımı, bugün saat 17:00'a kadar sürecek.

FUAT ÇİMEN: SAYIN ÇEBİ, BU SENE 10 TRANSFER YAPTINIZ...

İlk olarak söz alan başkan Adayı Fuat Çimen şu açıklamaları yaptı:

2,5 yıl önce çıktığımız bu yolda, Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın aklımıza nakşettiği "Beşiktaş için bir şey yapmak istiyorsanız, kimsenin adamı olmayın" sözünü şiar edindik. Proje ve planlarımızı olgunlaştırdık. Sayın Çebi, tazminatları ödüyoruz ama bu oyuncuları biz getirmedik dedi. Peki Pjanic ve N'Koudou'nun menajerleriyle niye mahkemeliğiz? Bu sene 10 transfer yaptınız. Batshuayi, Pjanic, Teixeira ve Mehmet Topal'ı da siz getirdiniz.

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"AVRUPA'NIN EN ÖNEMLİ SPORTİF DİREKTÖRÜYLA ANLAŞTIK"

Geçtiğimiz hafta Bundesliga ve Avrupa futbolunun en önemli sportif direktörlerinden biriyle prensip olarak anlaştık. Kendisini getirerek Valerien Ismael ile hızla kadro ve transferler konusunda hızla aksiyon alacağız.

"UMARIM TFF BAŞKANI RIZA ÇALIMBAY OLUR"

Türk futbolunu futbolun içinden gelen kişilerin yönetmesini doğru buluyorum. Benim TFF Başkanlığı için gönlümden geçen isim Rıza Çalımbay.

ÇEBİ: BEŞİKTAŞ'IN SAHİBİ GENEL KURULDUR

Çimen'in ardından kürsüye çıkan Ahmet Nur Çebi ise konuşmasını kısa tutarak şunları söyledi:

Çok uzun konuşmayacağım. Uzaktan gelenler var. Dün gereken şeyleri söyledik. Beni zaten biliyorsunuz. Geldiğimiz zor günlerde icraatlarımızı önünüze koyduk. Takdir genel kurulundur, Beşiktaş'ın sahibi genel kuruldur. Yeni yönetim kurulumla sizlerim emrinde olacağım. Yollarımın ayrıldığı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aday olan Fuat kardeşime de başarılar diliyorum. İnşallah binlerce aday çıkar gelecek yıllarda.

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BAŞKAN ADAYLARININ LİSTELERİ

AHMET NUR ÇEBİ

Asıl üyeler: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak.

Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan.

FUAT ÇİMEN

Asıl Üyeler: Haldun Boz, E. Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Dr. Banu Noyan, Behzat Güven Cem

Yedek Üyeler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek.

AHMET NUR ÇEBİ YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

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Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu dün yapıldı. Ahmet Nur Çebi başkanlığında görev alan yönetim kurulu, 01.01-2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında idari ve mali yönden ayrı ayrı ibraya sunuldu. 79 kişi idari yönden ibra etmeme yönünde oy kullanırken, Çebi yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi. Mali yönden 59 kişi ibra etmeme yönünde oy kullandı. Çebi ve yönetim idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?



Ahmet Nur Çebi, 29 Ekim 1959'da Trabzon Araklı'da dünyaya geldi. Çebi, iş insanı, mevcut Beşiktaş Başkanı ve 11. Kulüpler Birliği Başkanı'dır. Çebi, Kaptan Şirketler Grubunun başkan vekilliğini yapmaktadır. 1986 yılınca Berna Çebi ile evlenen Çebi, 3 çocuğu var.

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YÖNETİCİLİK KARİYERİ



2012-2018 yıllarında Fikret Orman'ın başkanlığında Beşiktaş asbaşkanlığı görevini üstlenmiştir. 20 Ekim 2019'daki olağanüstü kongrede Beşiktaş başkanlığına aday olmuş ve 8644 oyun 5009'unu alarak başkan seçilmiştir.

2020-21 sezonunda Beşiktaş Başkanı olarak Süper Lig şampiyonluğu, 2021 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 2021 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayarak 1 sezonda 3 kupa kazanmış ve tarihte bir ilki başarmıştır.

FUAT ÇİMEN KİMDİR?



Fuat Çimen, 1966’da İstanbul Bakırköy’de dünyaya geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Bölümü, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

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1987-2006 yılları arasında Bakım Onarım Müdürü olarak (1998-2002 arasında Liman Hizmetleri Müdürlüğü vekaleti dâhil) görev alan Fuat Çimen, 2011’den bu yana West İstanbul Marina’da Marina Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Çimen; çok iyi seviyede Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, Karadağca; iyi seviyede İngilizce, orta seviyede Almanca ve Rusça bilmektedir.