Son dakika: Beşiktaş 3 yabancı hocayla anlaşamayınca yerliye döndü! Şenol Güneş, Okan Buruk ve sürpriz isimler...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omikron ile Deltanın ilk 7 günüOmikron ile Delta'nın ilk 7 günü#Koronavirüs
Adanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kayaya soruşturma başlattıAdanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kaya'ya soruşturma başlattı#Adanaspor
13 savaş uçağı birden havalandı Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız13 savaş uçağı birden havalandı! Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız!#Çin
1 milyon dolarlık tuzak: Evi de satın...1 milyon dolarlık tuzak: Evi de satın...#Dolandırıcılık
Açılın Bakan Nebati’yi öveceğim birazcıkAçılın! Bakan Nebati’yi öveceğim birazcık#Nureddin Nebati
Formula 1de tarihi yarış bugün Puanlar eşit, iki rekor kırılabilir İşte tüm ihtimaller...Formula 1'de tarihi yarış bugün! Puanlar eşit, iki rekor kırılabilir! İşte tüm ihtimaller...#Formula 1
Dünyanın tüm renkleri bu okulda 29 ülkeden 194 öğrenci...Dünyanın tüm renkleri bu okulda! 29 ülkeden 194 öğrenci...#İskenderpaşa İlkokulu
Galatasarayda Marcao ve Kerem kararı Transfer...Galatasaray'da Marcao ve Kerem kararı! Transfer...#Galatasaray
‘Kuşumun kafasını kopardın’ baskını‘Kuşumun kafasını kopardın’ baskını#Kuş
Hobi olarak başladı, şimdi şampiyonHobi olarak başladı, şimdi şampiyon#Ayşe Çebi
Bakan Koca açıkladı: Omicron varyantı TürkiyedeBakan Koca açıkladı: Omicron varyantı Türkiye'de#Omicron
Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması: Bayram havası yaratacakBakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: 'Bayram havası yaratacak'#Asgari Ücret
Sevgilisiz aslaSevgilisiz asla!#Hadise
Bakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğizBakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz#Nureddin Nebati
Michael Jordan nasıl en iyi olabilir Basketbolun efsanesi Hürriyete konuştu'Michael Jordan nasıl en iyi olabilir' Basketbolun efsanesi Hürriyet'e konuştu!#Kareem Abdul-Jabbar
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Beşiktaş 3 yabancı hocayla anlaşamayınca yerliye döndü! Şenol Güneş, Okan Buruk ve sürpriz isimler...

#Beşiktaş#Şenol Güneş#Rıza Çalımbay
Son dakika: Beşiktaş 3 yabancı hocayla anlaşamayınca yerliye döndü Şenol Güneş, Okan Buruk ve sürpriz isimler...
İsmail ER

Beşiktaş, görüştüğü üç yabancı teknik adamla da anlaşmaya varamadı. Arayışlarını sürdüren siyah beyazlılarda; Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek, Yılmaz Vural, Şenol Güneş, Okan Buruk ve Ziya Doğan’ın isimleri masaya yatırıldı. Yönetim salı gününe kadar bir isimle anlaşmaya çalışacak.

Haberin Devamı

Sergen Yalçın’ın istifası sonrası bir kriz masası oluşturan Beşiktaş Yönetimi teknik direktör arayışlarını sürdürürken, ilk tercih olan yabancı teknik adamkonusunda sıcak gelişmeler yaşandı.

DANIEL FARKE 'HAYIR' DEDİ

Sergen Yalçın’ın istifasının ardından vakit geçirmeden teknik direktör arayışına başlayan Beşiktaş, önceki gün temas kurduğu Daniel Farke’den olumsuz yanıt aldı. Alman Sport1’den Patrick Berger’in iddiasına göre Farke, 1,5 yıl için 2 milyon Euro teklif eden siyah beyazlılara, “Böyle büyük bir kulüp tarafından istenmek benim için onur verici ancak sezon ortasında bir takım devralmak istemiyorum. Şu anki planım sezon sonuna dek dinlenmek” karşılığını verdi.

Daha sonra ortaya çıkan detaylarda gerek uzun süreli sözleşme istemesi gerekse öne sürdüğü maddi koşulların ağır olması nedeniyle Farke’den vazgeçildi ve yabancı hoca arayışı devam etti. 

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşta Sergen Yalçın sırtından mı bıçaklandıBeşiktaş'ta Sergen Yalçın sırtından mı bıçaklandı? Haberi görüntüle

FINK VE WOLF İLE GÖRÜŞÜLDÜ AMA...

Haberin Devamı

Farke'nin ardından Thorsten Fink ve Hannes Wolf ile temasa geçildi. İki teknik adamla yapılan görüşmelerden de beklenen sonuç çıkmayınca yönetim, yerli teknik direktöre dönme kararı aldı.

LiSTE BELiRLENDi

Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve Genel Menajer Ceyhun Kazancı olası yerli teknik adamların listesini çıkarırken; Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek, Yılmaz Vural, Şenol Güneş, Okan Buruk ve Ziya Doğan’ın isimleri masaya yatırıldı.

Beşiktaş Yönetimi salı gününe kadar bu isimlerden biri ile anlaşmak için çalışmalarını sürdürecek.

SOSYAL MEDYADA ŞENOL GÜNEŞ ÇILGINLIĞI

Yeni teknik direktör gündemini yakından takip eden Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla seçimlerini Şenol Güneş'ten yana kullanmış durumdalar. Siyah-beyazlı taraftarlar, iki sezon üst üste şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde tarihi sezon yaşatan tecrübeli hocayı yeniden takımın başında görmek istiyor.

RIZA ÇALIMBAY'DAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında olan Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığı gün kendisine konuyla ilgili sorulan soruya; "Benim şu an hiçbirinden haberim yok. Gerçekten haberim yok. Ben antrenman yaptım ve antrenman biter bitmez söyleşiye geldim. Bu sorularla burada karşılaştım. Bu konu ile ilgili bir şey söylemek şu anda mümkün değil. Önceliğimiz Galatasaray maçı. Sivas ve camia için çok önemli. Takımımız ve bizler için çok önemli. Tek düşüncemiz maçı iyi şekilde bitirmek." yanıtını vermişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Şenol Güneş#Rıza Çalımbay

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat