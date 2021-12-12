Son dakika: Beşiktaş 3 yabancı hocayla anlaşamayınca yerliye döndü! Şenol Güneş, Okan Buruk ve sürpriz isimler...

Haberin Devamı

Sergen Yalçın’ın istifası sonrası bir kriz masası oluşturan Beşiktaş Yönetimi teknik direktör arayışlarını sürdürürken, ilk tercih olan yabancı teknik adamkonusunda sıcak gelişmeler yaşandı.

DANIEL FARKE 'HAYIR' DEDİ

Sergen Yalçın’ın istifasının ardından vakit geçirmeden teknik direktör arayışına başlayan Beşiktaş, önceki gün temas kurduğu Daniel Farke’den olumsuz yanıt aldı. Alman Sport1’den Patrick Berger’in iddiasına göre Farke, 1,5 yıl için 2 milyon Euro teklif eden siyah beyazlılara, “Böyle büyük bir kulüp tarafından istenmek benim için onur verici ancak sezon ortasında bir takım devralmak istemiyorum. Şu anki planım sezon sonuna dek dinlenmek” karşılığını verdi.

Daha sonra ortaya çıkan detaylarda gerek uzun süreli sözleşme istemesi gerekse öne sürdüğü maddi koşulların ağır olması nedeniyle Farke’den vazgeçildi ve yabancı hoca arayışı devam etti.

FINK VE WOLF İLE GÖRÜŞÜLDÜ AMA...

Haberin Devamı

Farke'nin ardından Thorsten Fink ve Hannes Wolf ile temasa geçildi. İki teknik adamla yapılan görüşmelerden de beklenen sonuç çıkmayınca yönetim, yerli teknik direktöre dönme kararı aldı.

LiSTE BELiRLENDi

Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve Genel Menajer Ceyhun Kazancı olası yerli teknik adamların listesini çıkarırken; Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek, Yılmaz Vural, Şenol Güneş, Okan Buruk ve Ziya Doğan’ın isimleri masaya yatırıldı.

Beşiktaş Yönetimi salı gününe kadar bu isimlerden biri ile anlaşmak için çalışmalarını sürdürecek.

SOSYAL MEDYADA ŞENOL GÜNEŞ ÇILGINLIĞI

Yeni teknik direktör gündemini yakından takip eden Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla seçimlerini Şenol Güneş'ten yana kullanmış durumdalar. Siyah-beyazlı taraftarlar, iki sezon üst üste şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde tarihi sezon yaşatan tecrübeli hocayı yeniden takımın başında görmek istiyor.

RIZA ÇALIMBAY'DAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında olan Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığı gün kendisine konuyla ilgili sorulan soruya; "Benim şu an hiçbirinden haberim yok. Gerçekten haberim yok. Ben antrenman yaptım ve antrenman biter bitmez söyleşiye geldim. Bu sorularla burada karşılaştım. Bu konu ile ilgili bir şey söylemek şu anda mümkün değil. Önceliğimiz Galatasaray maçı. Sivas ve camia için çok önemli. Takımımız ve bizler için çok önemli. Tek düşüncemiz maçı iyi şekilde bitirmek." yanıtını vermişti.