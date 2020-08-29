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Son Dakika | Beşiktaş, 3 genç futbolcuyu kiralık gönderdiğini açıkladı!
Beşiktaş, takımdan gönderilen kiralık futbolcuları açıkladı. Siyah beyazlı ekip ayrıca sözleşme imzalanan genç futbolcuları da duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulübümüz, Ahmet Gülay ile Serdar Saatçı’nın sözleşmelerini yenilemiş, genç orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzalamıştır.
Ahmet Gülay, Alanyaspor’a; Kerem Kalafat, Giresunspor’a, Abdullah Aydın ise Altay’a geçici transfer olmuştur."
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