Son Dakika: Beşiktaş 1-0 Karagümrük / Maç sonucu ve özeti

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Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 10 kişi kalmasına karşın Beşiktaş 1-0 kazandı.

Siyah beyazlıların golünü 30. dakikada yeni transfer Alex Teixeira kaydetti. Ceza sahası dışında topla buluşan Brezilyalı yıldız, harika bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu ve siyah beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Beşiktaş'ta başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan, 48. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kalarak takımını 10 işi bıraktı.

Karşılaşmada tek gol olurken 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran Beşiktaş, puanı 7'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

4 puanda kalan Karagümrük ise 10. sırada yer aldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR:

5. dakikada Beşiktaş'ın presinde Fatih Karagümrük savunmasının hatasıyla kazanılan topta ceza sahası içinde kaleci Viviano'yla karşı karşıya kalan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18. dakikada Batshuayi'nin savunmanın arkasına pasında soldan ceza sahasına giren Larin, kaleci Viviano'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Viviano topu ayaklarıyla kornere çeldi.

28. dakikada Erhun'un kendi yarı sahasından savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Ahmed Musa, ceza sahasına girdikten sonra 2 rakibinden sıyrılarak kaleye paralel ilerledi. Ahmed Musa'nın sol ayağıyla dar açıdan vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

30. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kerim Frei'ın çıkarken hatalı pasında topla buluşan Teixeira'nın ceza sahası dışından uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

39. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe atışında ön direkte De Souza'nın kafayla aşırttığı topa altıpas içinde Batshuayi kafayla son anda dokundu. Kaleci Viviano, meşin yuvarlağı ayağıyla çizgi üzerinden çıkardı.

43. dakikada Ghezzal'ın savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Batshuayi, meşin yuvarlağı altıpasın önünde kontrol etti. Dar alanda rakibinden sıyrılan Batshuayi'nin dar açıdan vuruşunda, top yan direkten oyuna alanına döndü.

45 1. dakikada Pesic'in ceza sahası sol çaprazından şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu son anda topu çeldi. Atağın devamında Beşiktaş savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Beşiktaş, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

53. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe atışında Welinton'un kafayla aşırdığı topa De Souza'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

54. dakikada Batshuayi'nin savunmanın arkasına pasında Rosier, ceza sahasında kaleci Viviano'yla karşı karşıya kaldı. Rosier'nin şutunda, Viviano yatarak topu çeldi.

74. dakikada Jimmy Durmaz'ın savunmanın arkasına pasında çizgide topla buluşan Emre Mor'un rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak yaptığı vuruşta, top üst ağlarda kaldı.

80. dakikada orta sahada De Souza'nın kazandığı topta Batshuayi, meşin yuvarlağı Ghezzal'a aktararak savunma arkasına koşu gösterdi. Ghezzal'ın şık ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi'nin vuruşunda, Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.



90 2. dakikada Ghezzal'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında altıpasta iyi yükselen De Souza'nın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.

SERGEN YALÇIN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep maçının kadrosuna göre 11'de 4 değişiklik yaptı.

Atiba Hutchinson ve Kenan Karaman'ın yerine Teixeira ve Batshuayi'ye forma veren Yalçın, rahatsızlığı bulunan Fabrice N'Sakala'nın yerine Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi. Yalçın, geçen hafta sol kanatta görev yapan Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine de Cyle Larin'e şans tanıdı.



RIDVAN YILMAZ 134 GÜN SONRA 11'DE

Geçen sezon Beşiktaş'ta profesyonel kariyerine başlayan Rıdvan Yılmaz, 134 gün sonra 11'de yer aldı.

Geçen sezonun 35. haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında savunmanın solunda görev alan genç futbolcu, daha sonra oynanan karşılaşmalarda kısa süre görev yaptı.

Bu sezon da ilk 2 haftaya kulübede başlayan Rıdvan, 134 gün sonra 11'deki yerine döndü.



KENAN KARAMAN KULÜBEDE

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden olan Kenan Karaman, Fatih Karagümrük maçına kulübede başladı.

Geride kalan 2 haftada siyah-beyazlı takımın hücum hattının ucunda yer alan ancak golle tanışamayan Kenan Karaman, Sergen Yalçın tarafından yedek soyunduruldu.



30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NI KUTLADILAR

Maç öncesi ısınmaya çıkan Beşiktaşlı futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yılını unutmadı.

Siyah-beyazlı oyuncular, ısınma sırasında "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazılı tişört giydi.