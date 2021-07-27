MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSon Dakika: Beşiktaş 1-0 Başakşehir / Maç sonucu
GeriSpor Son Dakika: Beşiktaş 1-0 Başakşehir / Maç sonucu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 27.07.2021 - 18:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş 1-0 Başakşehir / Maç sonucu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Beşiktaş 1-0 Başakşehir / Maç sonucu

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’da devam Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Ümraniye Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan karşılaşmaya Beşiktaş; Utku Yuvakuran- Necip Uysal, Welinton, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Gökhan Töre, Adem Ljajic, Kevin N’Koudou ve Güven Yalçın 11’i ile çıktı.

Medipol Başakşehir ise Volkan Babacan - Junior Caiçara, Leo Duarte, Ravil Tagir, Lucas Lima, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Edin Visca, Peter Zulj, Ömer Ali Şahiner ve Fredrik Gulbrandsen 11’i ile sahada yer aldı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, 48’inci dakikada Güven Yalçın’ın kaydettiği golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Mücadelede başka gol olmadı ve siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya’da 3 hazırlık maçı oynamayı planlayan siyah beyazlılar, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İspanya kampını iptal etmişti.

İlk maçını Başakşehir ile yapacak olan Beşiktaş, ardından 31 Temmuz Cumartesi günü Kayserispor'la karşılaşacak.

Kara Kartal, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig 'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Son Dakika: Beşiktaş 1-0 Başakşehir / Maç sonucu

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi