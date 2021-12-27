Son Dakika: Beşikaş - İttifak Holding Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

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Süper Lig'de bu akşam oynanacak Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor maçının VAR hakemi Arda Kardeşler oldu.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek.

Saat 20.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ İLK YARIYI GALİBİYETLE KAPAMAK İSTİYOR

Önder Karaveli ile çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ile 7 puan alan Beşiktaş ilk yarıyı galibiyetle kapatabilmek için sezonun flaş ekiplerinden Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

13 haftadır üst üste 2 galibiyet alamayan Kartal hem bu seriyi hem de deplasmanda 6 maçlık kazanama istatistiğine son vermek istiyor. Sakatları süren N’Koudou, Mert ve Necip, Teixeira ile birlikte cezalı Rosier bugün forma giyemeyecek.

KONYA’DA 3 EKSİK

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Bu sezon Trabzon ile Gaziantep ile ligin iç sahada yenilgisiz 3 takımından biri olan Konya ise liderin puan kaybettiği haftada zirve ile farkı 7 puana indirme şansını kaçırmak istemiyor. Takımda kırmızı kart cezalısı Ahmet Çalık ve sarı kart cezalısı Serdar Gürler ile sakat Oğulcan yok.