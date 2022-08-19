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Son Dakika: Bertrand Traore adım adım Başakşehir'e geliyor!

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#Transfer#Başakşehir#Bertrand Traore
Son Dakika: Bertrand Traore adım adım Başakşehire geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 14:48

Medipol Başakşehir, Bertrand Traore'nin transferi konusunda Premier Lig temsilcisi Aston Villa ile anlaştı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Bertrand Traore'nin transferi konusunda Premier Lig temsilcisi Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

Oyuncunun temsilcisi, sözleşme görüşmelerini tamamlamak ve transfere resmiyet kazandırmak için İstanbul'a geldi. Burkina Fasolu futbolcu, önümüzdeki sezon kiralık olarak forma giyecek.

GALATASARAY DA İLGİLENİYORDU

Hücum hattına takviye için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Bertrand Traore'ye talip olduğu iddia edilmişti. Sarı kırmızılı ekibin, İngiliz temsilcisinin gözden çıkardığı Bertnard Traore'ye yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

Traore, forvet-sağ kanat bölgelerinde görev yapabiliyor. 26 yaşındaki sol ayaklı oyuncunu piyasa değeri ise 16 milyon Euro olarak görülüyor

 

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#Transfer#Başakşehir#Bertrand Traore

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