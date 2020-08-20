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Futbol
Haber Giriş: 20.08.2020 - 16:21 | Son Güncelleme:

Son dakika | Bernard Mensah'tan Galatasaray açıklaması: Beşiktaş etiği anlamında doğru değil

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Son dakika | Bernard Mensah'tan Galatasaray açıklaması: Beşiktaş etiği anlamında doğru değil
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Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah, Siyah-Beyazlı kulübün 'Bırakmam Seni' destek kampanyası çerçevesindeki yeni bir proje olan HelpSteps İş Birliği Lansmanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Mensah, Galatasaray sorularına "Buraya geldiğimden bu yana oynamak istediğim bir kulüpteyim. Daha fazla konuşmak Beşiktaş etiği anlamında doğru değil. Burayı seçtiğim için mutluyum. Evimde olduğumu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Bernard Mensah'ın açıklamaları...

"Beşiktaş ailesinde bulunduğumuz için mutluyuz. Bizler sahada koşarak takımımıza destek olmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızda yürüyerek bize destek çıkabilirler. 30 saniyelik reklamları izleyerek kulübümüze destek çıkabiliriz. Pandemi süreci zor bir tecrübeliydi. Ailemiz ile evde durduk. Evde egzersizler yapmaya çalıştım. Bir şekilde vücudumu fit tutmaya çalıştım. Zor bir tecrübe oldu.

Adaptasyon sürecimde bana yardımcı olan takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu seviyede kalmak açıkcası zor. Buralarda kalmayı çok çalışarak hedefliyorum. İyi hazırlanıyoruz. Hepimiz Şampiyonlar Ligi'ni oynamak istiyoruz. Umarım bu turu geceğiz. Çok maç var. Bunlara en iyi şekilde hazırlanıp elimizden geleni yapacağız. Bende maçları 15-16:00 gibi oynamak isterim. Ailemize daha fazla zaman ayırabiliriz.

Buraya geldiğimden bu yana oynamak istediğim bir kulüpteyim. Daha fazla konuşmak Beşiktaş etiği anlamında doğru değil. Burayı seçtiğim için mutluyum. Evimde olduğumu hissediyorum. Futbolcu arkadaşlarımın yardımı ile daha fazla evde olduğumu hissediyorum. Ben kendime güveniyorum ve hazırım. Tercihi hocamız yapacak. Geleceğimi Beşiktaş'ta görüyorum."

Son dakika | Bernard Mensahtan Galatasaray açıklaması: Beşiktaş etiği anlamında doğru değil

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