Son Dakika: Berna Gözbaşı: 'Ne Beşiktaş ne Fenerbahçe ne Galatasaray, bu sene şampiyon...'

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan Türkiye gazetesinden Hasan Sarıçiçek'e konuştu. Sarı kırmızılı takımın hedefini "Avrupa" olarak belirleyen Gözbaşı, "Şimdi Kayserispor için altın dönem başlıyor. Mevcut kadromuzu 16 yeni transfer ve altyapımızdan yaptığımız dokuz genç takviyesi ile güçlendirdik. Büyük düşünen, birbirine inanan sevgi ve saygı dolu iddialı bir ekip kurduk. Asansör takım devri geride kaldı. Önümüzdeki birkaç yılda idari, sportif, ekonomik ve insan kaynağı anlamında Anadolu'nun Trabzonspor gibi parlayan yıldızı olacağız" dedi.

BEŞİKTAŞ SIKINTILI

Süper Lig'in tek kadın başkanı olan Gözbaşı, yeni sezona yönelik öngörüsüyle ilgili de "Bu sezon şampiyon Trabzonspor olur. Ne Beşiktaş ne Fenerbahçe ne de Galatasaray. Trabzonspor çok istikrarlı ve kadroları çok güçlü. Beşiktaş'ı özel maçta 3-0 yendik. 'Tam kadro çıkmadı' demezler mi, tam kadro olsa da inanın sonuç değişmezdi. Şampiyon (Beşiktaş) sıkıntılı. Ali Koç heyecan duyulan bir takım kurdu, bildiği Pereira'yı getirerek doğruyu yaptı ama Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için bunlar yeterli değil" ifadesini kullandı.

ÇÖZÜMÜ KONUŞAN YOK

Kulüpler Birliğinden de çok dertli olan Gözbaşı "Göksel Gümüdağ döneminde güzel şeyler olmuş ama şimdi Kulüpler Birliği Vakfı olarak altı saat toplanıyor, bir türlü sonuca varamıyoruz. Laf çok, icraat yok. Herkes TFF'den, hakemden, kurullardan şikâyet ediyor, çözümü konuşan yok. Böyle birlik olmaz? Daha fenası herkes adalet istiyor ama sadece kendine. Koca adamlar 'şu şu olmasın' diye prensip ortaya koyuyor ama toplantıdan ayrılmadan şikayet ettiği şeyi kendi yapıyor. İşte o an kan beynime sıçrıyor" diye konuştu.

GURUR VERİCİ

On beş ülkede ticari faaliyetleri olan bir iş kadını olarak iddialı söylemlerde bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı "Göreceksiniz gündemi sallayacağız" dedi. Gözbaşı, Yukatel sponsorluğu için de "Kayseri'nin en önemli markasına isim sponsoru olmasının gururunu yaşıyoruz" dedi.

GÖZBAŞI'NDAN İNCİLER

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