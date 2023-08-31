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Son Dakika: Berkan Kutlu, Genoa'da! Satın alma opsiyonu 5 milyon Euro...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Berkan Kutlu
Son Dakika: Berkan Kutlu, Genoada Satın alma opsiyonu 5 milyon Euro...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 15:35

Galatasaray, Berkan Kutlu'yu 5 milyon Euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiraladı.

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İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı.

Sağlık kontrollerinden geçmek ve Çizme temsilcisiyle sözleşme imzalamak için bu sabah İtalya'ya giden 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, önümüzdeki sezon kiralık olarak Genoa forması giyecek.

SATIN ALMA OPSİYONU 5 MİLYON EURO

Fabrizio Romano, Berkan Kutlu'nun Genoa'ya transferinin detaylarını paylaştı. Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Berkan Kutlu'yu 5 milyon Euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiraladı.

Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeli ile Galatasaray'a gelen Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 84 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Galatasaray#Berkan Kutlu

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