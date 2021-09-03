Son dakika: Berisha ve Meyer transferleri sonrası Fenerbahçe'de dikkat çeken antrenman! Pereira, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci...

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Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu. İdmanın basın kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

MEYER VE BERISHA İLK KEZ İDMANDA

Yeni transferler Max Meyer ile Mergim Berisha, takımla ilk antrenmanına çıktı. Pereira, antrenmandan önce iki oyuncuyu takım arkadaşlarına tanıttı ve yeni öğrencilerine boş şans diledi.

NOVAK, PELKAS VE SERDAR DURSUN'UN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Tedavilerine devam edilen Filip Novak ve Serdar Dursun idmana katılmazken omuz sakatlığı bulunan ve bir süredir antrenmanlara çıkamayan Dimitris Pelkas, takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı. Milli takım kamplarında bulunan futbolcular antrenmanda yer almadı.

ADALESİNDE AĞRI HİSSEDEN SOSA ANTRENMANA KATILMADI

Arka adalesinde ağrı hisseden Jose Sosa ise tedbir amacıyla dinlendirildi. Arjantinli futbolcunun yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

PEREIRA'DAN ÖZEL GÖRÜŞMELER

Fenerbahçe antrenmanını takip eden muhabirimiz Süleyman Arat, özel bilgiler paylaştı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın bazı futbolcularla özel görüşmeler yapması dikkat çekti.

Teknik Direktör Vitor Pereira takımla yaptığı toplantıda oyuncularına hoşgeldin derken, takım kaptanları Mesut Özil, Luis Gustavo ve Altay Bayındır ile kontakta olmalarını söyledi.

MESUT ÖZİL İLE GÖRÜŞTÜ

Pereira, son oynanan Altay maçında hafif sakatlığı sebebiyle kadroda olmayan ve özel işleri için Katar'a giden Mesut Özil ile saha içerisinde özel bir görüşme yaptı.

ROSSI, SERDAR AZİZ, GUSTAVO VE İRFAN CAN

Portekizli teknik adam ayrıca yeni transfer Diego Rossi, stoper Serdar Aziz, Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci ile de ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

MESUT ÖZİL, FUTBOLCULARLA TOPLANTI YAPTI

Takım Kaptanları adına antrenman sonrası oyuncularla bir araya gelen Mesut Özil, her türlü ihtiyaçları için kendisi ile iletişimde olmalarını istedi. Futbol veya İstanbuldaki yaşam ile ilgili her zaman destek olabileceğini söyleyen Mesut Özil, kaliteli bir takım olduklarını, yeni gelen arkadaşlarının da bu takıma güç katacağını söyledi.





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