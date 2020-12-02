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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 10:57 | Son Güncelleme:

Son dakika | Bergama Belediyespor’da pozitif vakalar artıyor! 3 kişi daha...

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Son dakika | Bergama Belediyespor’da pozitif vakalar artıyor! 3 kişi daha...
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Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor'da 2 futbolcu ile 1 personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Teknik direktör Kamil Behram Üstün, AA muhabirine, kulüpte görülen Kovid-19 vakalarının ardından oyunculara ve personele test yapıldığını belirtti.

Sonuçlanan testlerde 2 futbolcu ve 1 personelde pozitif vakaya rastlandığını vurgulayan Üstün, genel sağlık durumlarının da iyi olduğunu kaydetti.

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Daha önce 17 futbolcusunun Kovid-19'a yakalandığı açıklanan Bergama Belediyespor'un yarınki Karbel Karaköprü Belediyespor ve 9 Aralık Çarşamba günü oynayacağı Bursa Yıldırımspor maçları ertelenmişti.

 

Son dakika | Bergama Belediyespor’da pozitif vakalar artıyor 3 kişi daha...

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