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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 13:09 | Son Güncelleme:

Son dakika | Bergama Belediyespor'da Kovid-19 pozitif oyuncu sayısı 17'ye yükseldi!

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Son dakika | Bergama Belediyespor'da Kovid-19 pozitif oyuncu sayısı 17'ye yükseldi!
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Misli.com 3. Lig 4. Grup takımlarından Bergama Belediyespor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 17'ye yükseldi.

Teknik direktör Kamil Behram Üstün, yaptığı açıklamada, Bayrampaşa maçı öncesinde yapılan testlerde 4 futbolcularının Kovid-19 testinin pozitif çıktığını hatırlattı.

Karbel Karaköprü Belediyespor karşılaşması için bir kez daha test yapıldığını kaydeden Üstün, "13 futbolcumuzun daha testi pozitif çıktı. İzolasyon süreci başlatılan futbolcuların tedavilerine başlandı. Kendilerine geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Kocaelisporun maçları ertelendi Koronavirüs pozitif sayısı 17...
Kocaelispor'un maçları ertelendi! Koronavirüs pozitif sayısı 17...

Bergama Belediyespor'un 3 Aralık Perşembe günkü Karbel Karaköprü Belediyespor ve 9 Aralık Çarşamba günü oynayacağı Bursa Yıldırımspor maçları ertelendi.

 

Son dakika | Bergama Belediyesporda Kovid-19 pozitif oyuncu sayısı 17ye yükseldi

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