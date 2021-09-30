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Son Dakika: Benzin krizinin son mağduru Ronaldo oldu! Şoförü saatlerce bekledi ama...

#Cristiano Ronaldo#Benzin Krizi#İngiltere
Son Dakika: Benzin krizinin son mağduru Ronaldo oldu Şoförü saatlerce bekledi ama...

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla AB vatandaşı TIR ve kamyon şöförü sürücülerinin sayısının azalması sebebiyle ülkede patlak veren akaryakıt krizinin son mağduru Cristiano Ronaldo'nun şoförü ve korumaları oldu. Benzinlikte 7 saat bekleyen ekip, tek damla benzin alamadan istasyondan ayrıldı.

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Spor Arena Dış Haberler - İngiltere'de yaşanan akaryakıt krizinin son mağduru Manchester United forması giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ve ekibi oldu.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla AB vatandaşı TIR ve kamyon şöförü sürücülerinin sayısının azalması, ülkedeki akaryakıt tedariğinde büyük problemlere yol açtı.

Şöför eksikliğinin tedarik zincirini bozması İngiltere'de son bir haftadır uzun yıllardır görülmemiş benzin kuyrukları oluşuyor. Vatandaşlar günlerdir uzun kuyruklarda saatlerce benzin bekliyor.

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RONALDO'NUN ŞOFÖRÜ 7 SAAT BOŞUNA BEKLEDİ

Benzin kuyruğunda saatlerce bekleyen ancak amacına ulaşamayan isimlere Cristiano Ronaldo'nun özel şoförü de eklendi. Manchester'de bir benzinlikte yaklaşık 7 saat bekeleyen şoför, tek bir damla dahi benzin alamadan istasyondan ayrıldı.

Öğleden sonra 14.20 civarında benzin istasyonunda görüntülenen 220 bin pound değerindeki Bentley marka lüks araç, akşam saat 21.00 sularına kadar benzinlikte bekledi. Yaklaşık 7 saat bekleyen araç, hiçbir çalışanın ilgilenmemesinin ardından amacına ulaşamadan geri döndü.

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O dakikalarla ilgili olarak The Sun'a konuşan bir görgü tanığı, "Cristiano Ronaldo o kadar zengin olmasına rağmen bu krizde bizimle aynı gemide. Şoförü ve korumaları saatlerce benzin alabilmek için beklediler ancak amaçlarına ulaşamadılar. Çekip gittiler. Adamlardan ikisi yağmur altında saatlerce beklemekten bıkmış gözüküyordu." ifadelerini kullandı.

PAUL SCHOLES DA YOLDA KALMIŞTI

İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'ın eski efsane futbolcusu Paul Scholes, geçtiğimiz günlerde yolda kalmış ve ülkede yaşanan petrol krizi sebebiyle aracının yakıtını bidonla doldurmak zorunda kalmıştı.

İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre Scholes, köy yolunda aracının yakıtının bitmesinin ardından aracının deposunu bir bidonla doldurmak zorunda kalmıştı.

Scholes'ın kızı Alicia ise sosyal medyada paylaştığı görüntü ile babasının zorlu anlarını paylaşmıştı.

Son Dakika: Benzin krizinin son mağduru Ronaldo oldu Şoförü saatlerce bekledi ama...

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#Cristiano Ronaldo#Benzin Krizi#İngiltere