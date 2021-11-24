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Son dakika: Benzema'ya Valbuena'ya şantaj davasından hapis cezası!

#Şantaj Davası#Karim Benzema#Valbuena
Son dakika: Benzemaya Valbuenaya şantaj davasından hapis cezası

Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, Mathieu Valbuena'ya şantaj girişimine suç ortaklığı yaptığı için mahkemece suçlu bulundu ve tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

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Real Madrid'in yıldız oyuncusu Karim Benzema'nın, Fransa Milli Takımı'ndaki eski takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya yapılan seks kaseti şantajına yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı dava bugün sonuçlandı. Versay Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Karim Benzema, Valbuena'ya şantaj girişimine suç ortaklığı yaptığı için suçlu bulundu.

Fransız yıldıza 1 yıl ertelenmiş hapis cezası ve 75 bin Euro para cezası verildi.

NELER OLMUŞTU?

2015 yılında Mathieu Valbuena, bir şantajcının arayıp kendisiyle ilgili gizli çekilen videoyu yayınlamakla tehdit ettiğini ve şantajcının 150 bin euro istediğini polise bildirmişti.

Karim Benzema ise 2015 yılının Ekim ayında milli takımdan arkadaşı Mathieu Valbuena'ya yapılan şantaj girişimine yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanma kararı sonrası serbest bırakılmıştı.

Söz konusu davada özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun Mathieu Valbuena'ya gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin euro para istendiği ortaya çıkmıştı.

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Karim Benzema, söz konusu videoyu yayımlamakla tehdit ederek Mathieu Valbuena'dan para sızdırmaları için bir gruba para ödemekle ve Valbuena'yı da sus parasını ödemeye teşvik etmekle suçlanıyordu.

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#Şantaj Davası#Karim Benzema#Valbuena

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