Son Dakika: Benjamin Mendy'e iki tecavüz suçlaması daha!

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Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekilerinden Manchester City forması giyen Benjamin Mendy adına açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan tecavüz skandalına adı karışan ve tutuklanmasının ardından bir süredir yargılaması devam eden oyuncunun başı yine dertte. Hakkında dört tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlaması olan Benjamin Mendy hakkında iki yeni tecavüz davası daha açıldı.

Benjamin Mendy ve avukatları henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmazken herhangi bir itirazın yapılmadığı kaydedildi.

Benjamin Mendy, 17 Kasım'da Stockport Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.