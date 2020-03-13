Haber Giriş: 13.03.2020 - 00:08,
Son dakika! Benjamin Mendy'de corona virüs şüphesi! Karantinaya alındı
Manchester City'de Benjamin Mendy'nin aile üyelerinde corona virüs tespit edildiği bu sebeple de Fransız futbolcunun karantinaya alındığı öğrenildi.
İngiliz Kulübü de konuyla ilgili olarak Mendy'nin adını vermezken, "Oyuncularımızdan birinin aile üyelerinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz da bu testi yaptırmıştır ve sonucu çıkana kadar kişisel olarak kendini izole etmiştir." açıklamasını yaptı.
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