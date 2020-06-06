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Haber Giriş: 06.06.2020 - 01:07,Son Güncelleme:

Son Dakika | Benficalı oyuncuların evlerine taraftar saldırısı!

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Son Dakika | Benficalı oyuncuların evlerine taraftar saldırısı!
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Portekiz ekibi Benfica'nın taraftarları, teknik direktör Lage ve 3 futbolcunun evine saldırdı.

Tondela ile sahasında berabere kalan Benfica'da takım otobüsüne taşla saldıran bir grup taraftarın, bazı futbolcular ile teknik direktör Lage'nin evlerine de tehdit mesajları bıraktıkları ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Benfica otobüsüne yapılan taşlı saldırıda hafif yaralanan futbolculardan Julian Weigl ve Andrija Zivkovic hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edilmişlerdi.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Benfica taraftarları dünkü maçın ardından teknik direktör Lage'nin yanı sıra futbolculardan Pizzi, Rafa Silva ve Grimaldo'nun evine saldırdı.

Portekiz ligininin bitimine 9 hafta kala şampiyonluk yarışı veren Porto ve Benfica'nın 60'ar puanı bulunurken, ezeli rakibine 33'e karşı 38 golle averaj üstünlüğü olan Benfica lider durumda yer alıyor.

 

Son Dakika | Benficalı oyuncuların evlerine taraftar saldırısı

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