Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Belotti ve Icardi derken Galatasaray'dan Shamar Nicholson hamlesi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Shamar Nicholson
Son dakika: Belotti ve Icardi derken Galatasaraydan Shamar Nicholson hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 12:14

Transfer dönemine yaptığı hamlelerle damga vuran kulüplerden olan Galatasaray bir forvet daha almak için çalışmalarını sürdürüyor. Andrea Belotti ve Mauro Icardi gibi yıldızları gündeminde tutan Sarı-kırmızılı takımın sürpriz bir isim için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Transfer dönemine yaptığı hamlelerle damga vuran kulüplerden olan Galatasaray bir forvet daha almak için çalışmalarını sürdürüyor. Andrea Belotti ve Mauro Icardi gibi yıldızları gündeminde tutan Sarı-kırmızılı takımın sürpriz bir isim için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Transfer dönemine Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi hamleler yaparak damga vuran Galatasaray santrfor bölgesine bir transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gözden Kaçmasın

Cristiano Ronaldo cephesi ile Real Madrid arasındaki gerginlikte yeni gelişme Sert paylaşım...Cristiano Ronaldo cephesi ile Real Madrid arasındaki gerginlikte yeni gelişme! Sert paylaşım...Haberi görüntüle

Torino'dan ayrılarak serbest kalan Andrea Belotti ve PSG'Den ayrılması beklenen Mauro Icardi'yi gündeminde tutan Sarı-kırmzıılı takımın Spartak Moskova forması giyen Jamaikalı santrfor Shamar Nicholson için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Vole'nin haberine göre Galatasaray, 25 yaşındaki Nicholson için Rusya kulübüyle görüşmelere başladı.

8 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Jamaika ekibi Boys' Town FC'den 2017 yılında Slovenya takımı NK Domzale'ye transfer olan Nicholson, 2019 yılında 1.5 milyon euroya Belçika takımı Charleroi'ye transfer olmuştu. 1.92 boyundaki futbolcu bu yıl devre arasında Rusya takımı Spartak Moskova'ya 8 milyon euro bonservis karşılığında imza attı.

Spartak Moskova ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nicholson, Rusya - Ukrayna savaşı sebebiyle takımdan ayrılabilir.

Geçen sezon Charleroi ve Spartak Moskova formalarıyla toplam 34 maça çıkan Nicholson, 21 gol atıp 7 asist yaptı. 25 yaşındaki Jamaikalı golcü bu sezon 3 maçta 98 dakika forma giyip gol atamadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Shamar Nicholson

BAKMADAN GEÇME!

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi
Tenis kariyeri daha doğmadan başlayan bir kadın: Serena Williams’ın hikâyesi...

Tenis kariyeri daha doğmadan başlayan bir kadın: Serena Williams’ın hikâyesi...

#Serena Williams
Rock sevmem ama gelsinler kahve ikram edeyim

Rock sevmem ama gelsinler kahve ikram edeyim

#Arctic Monkeys

BAKMADAN GEÇME!

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi
Tenis kariyeri daha doğmadan başlayan bir kadın: Serena Williams’ın hikâyesi...

Tenis kariyeri daha doğmadan başlayan bir kadın: Serena Williams’ın hikâyesi...

#Serena Williams
Rock sevmem ama gelsinler kahve ikram edeyim

Rock sevmem ama gelsinler kahve ikram edeyim

#Arctic Monkeys