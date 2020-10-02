Son Dakika | Belhanda'nın Nice'e transferi an meselesi! İşte bonservis bedeli...

Spor Arena Özel | Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in Younes Belhanda için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti. İki kulüp arasında gerçekleşen görüşmedeki rakamlar ortaya çıktı. Nice, Galatasaray'a 1 milyon Euro teklif yaptı, Sarı-kırmızılı kulüp ise 1,5 milyon Euro istiyor.

30 yaşındaki Faslı futbolcunun eski takımı Nice'e gitmeye hazır olduğu belirtilirken transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

GALATASARAY'IN FİNANSAL FAIR-PLAY VE TRANSFER HESABI

Belhanda'dan 1,5 milyon Euro bonservis elde edilmesi halinde Galatasaray Finansal Fair-Play hesabında 2,5 milyon Euro artıya geçecek ve bu rakam Fatih Terim'in isteği doğrultusunda orta saha ve kanat transferine harcanacak.

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