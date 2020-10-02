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Haber Giriş: 02.10.2020 - 17:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Belhanda'nın Nice'e transferi an meselesi! İşte bonservis bedeli...

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Galatasaray'da ayrılığı yılan hikayesine dönen Younes Belhanda için Nice kulübüyle yapılan görüşmelerde konuşulan bonservis rakamları ortaya çıktı. Belhanda'nın transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Spor Arena Özel | Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in Younes Belhanda için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti. İki kulüp arasında gerçekleşen görüşmedeki rakamlar ortaya çıktı. Nice, Galatasaray'a 1 milyon Euro teklif yaptı, Sarı-kırmızılı kulüp ise 1,5 milyon Euro istiyor. 

30 yaşındaki Faslı futbolcunun eski takımı Nice'e gitmeye hazır olduğu belirtilirken transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

GALATASARAY'IN FİNANSAL FAIR-PLAY  VE TRANSFER HESABI

Belhanda'dan 1,5 milyon Euro bonservis elde edilmesi halinde Galatasaray Finansal Fair-Play hesabında 2,5 milyon Euro artıya geçecek ve bu rakam Fatih Terim'in isteği doğrultusunda orta saha ve kanat transferine harcanacak.

Son Dakika | Belhandanın Nicee transferi an meselesi İşte bonservis bedeli...

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