Son Dakika | Belhanda'nın Nice'e transferi an meselesi! İşte bonservis bedeli...
Galatasaray'da ayrılığı yılan hikayesine dönen Younes Belhanda için Nice kulübüyle yapılan görüşmelerde konuşulan bonservis rakamları ortaya çıktı. Belhanda'nın transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Spor Arena Özel | Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in Younes Belhanda için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti. İki kulüp arasında gerçekleşen görüşmedeki rakamlar ortaya çıktı. Nice, Galatasaray'a 1 milyon Euro teklif yaptı, Sarı-kırmızılı kulüp ise 1,5 milyon Euro istiyor.
30 yaşındaki Faslı futbolcunun eski takımı Nice'e gitmeye hazır olduğu belirtilirken transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
GALATASARAY'IN FİNANSAL FAIR-PLAY VE TRANSFER HESABI
Belhanda'dan 1,5 milyon Euro bonservis elde edilmesi halinde Galatasaray Finansal Fair-Play hesabında 2,5 milyon Euro artıya geçecek ve bu rakam Fatih Terim'in isteği doğrultusunda orta saha ve kanat transferine harcanacak.
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