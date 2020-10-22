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GeriFutbol Son Dakika | Belediye Derincespor 3-0 Çankaya FK maç özeti ve golleri
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Haber Giriş: 22.10.2020 - 17:58 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Belediye Derincespor 3-0 Çankaya FK maç özeti ve golleri

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Son Dakika | Belediye Derincespor 3-0 Çankaya FK maç özeti ve golleri
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Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Çankaya FK'yi 3-0 yenen Belediye Derincespor, adını 3. tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Belediye Derincespor, Çankaya FK'yi 3-0 yenerek 3. tura yükseldi.

Belediye Derincespor Doğal Çim Saha'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Muhammed Enes Yılmaz'ın iki golüyle 2-0 öne geçerken, uzatma dakikalarında Mehmet Bağlı'nın fileleri havalandırmasıyla karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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