Son Güncelleme:
Son Dakika | Belediye Derincespor 3-0 Çankaya FK maç özeti ve golleri
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Çankaya FK'yi 3-0 yenen Belediye Derincespor, adını 3. tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Belediye Derincespor, Çankaya FK'yi 3-0 yenerek 3. tura yükseldi.
Belediye Derincespor Doğal Çim Saha'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Muhammed Enes Yılmaz'ın iki golüyle 2-0 öne geçerken, uzatma dakikalarında Mehmet Bağlı'nın fileleri havalandırmasıyla karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle