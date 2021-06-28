Son Dakika: Belçika maçı sonrası Ronaldo ve Joao Felix eleştiriliyor! "Milli takıma saygısızlık, bu adam bir sahtekar..."

Spor Arena Dış Haberler - Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Belçika'ya 1-0 mağlup olan Portekiz, turnuvaya veda etti. Gecenin en çok konuşulan isimleri Portekiz'den Cristiano Ronaldo ve Joao Felix oldu.

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından büyük bir üzüntü yaşayan Cristiano Ronaldo'nun kaptanlık pazubandını çıkarıp yere atması büyük tepki çekti. Portekizli futbolseverler, yıldız oyuncunun bu hareketini milli takıma saygısızlık olarak yorumladı.

DAHA ÖNCE DE FIRLATMIŞTI, AÇIK ARTTIRMAYA ÇIKMIŞTI

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Portekiz'in Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığı maçta verilmeyen gole sinirlenen Cristiano Ronaldo'nun yere fırlattığı pazubandı gündem yaratmıştı.

36 yaşındaki yıldız futbolcu, Sırbistan maçının son dakikalarındaki pozisyonda çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubandını yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

SMA HASTASI BİR BEBEK İÇİN KULLANILDI

Yaşananlar sonrası bir sembol olarak gösterilen Ronaldo'nun pazubandı için çok önemli ve duyarlı bir karar alındı. Sırbistan maçında yere atılan ve tüm dünyada haber olan kaptanlık pazubandının Sırbistan'da SMA hastası 6 aylık Gavrilo bebeğin tedavisinde kullanmak üzere açık arttırmayla satışa sunulduğu duyurulmuştu.

Elde edilen 64 bin euro, SMA hastası 6 aylık bir bebeğin tedavisinde kullanılmıştı.

HOCASI DESTEK OLMUŞTU

Portekizli futbolcunun büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını kaydeden Portekiz Teknik Direktörü Santos, Sırbistan maçının ardından, "Hiç kimse tepkisinin güzel olduğunu söylemeyecek ama Ronaldo'nun kaptanlığı tartışmanın bir anlamı yok. O, ulusal bir örnek. Ronaldo, kaptanlık pazubandını sonsuza kadar tutacak" ifadelerini kullanmıştı.

HAKEM ÖZÜR DİLEMİŞTİ

VAR sisteminin kullanılmadığı elemelerde yapılan bu hata sonrası Hollandalı hakem Makkelie'nin Ronaldo ve Portekiz'den özür dilediği açıklanmıştı. Portekiz basınına konuşan Danny Makkelie, "FIFA kurallarına uygun olarak söyleyebileceğim tek şey; Teknik Direktör Fernando Santos ve Portekiz Milli Takımı'ndan özür dilemek. Hakem ekibi olarak, en iyi kararları almak için her zaman çok çalışıyoruz. Bu tip haberlerin içerisinde olmak bizi de mutlu etmiyor" demişti.

DEVREDE KISA KOLLU FORMAYA GEÇTİ

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun Belçika mücadelesinin ikinci yarısında yeni formayla çıkması dikkatlerden kaçmadı. Müsabakaya uzun kollu formayla başlayan Cristiano Ronaldo, devre arasında kısa kollu formaya geçti.

Uzun kollu formayla rahat edemediği gerekçesiyle soyunma odasında böyle bir karar aldığı belirtilen Cristiano Ronaldo, kısa kollu formayla da istediği performansı sergileyemedi ve takımının turnuvaya veda etmesine engel olamadı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE ANCAK ÜLKESİNİ TURNUVADA TUTAMADI

Cristiano Ronaldo, ülkesini turnuvada tutamasa da grup aşamasında kaydettiği 5 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor. Portekizli futbolcuyu 4 golle Çek Cumhuriyeti'nden Patrik Schick takip ederken, üçüncü basamakta ise 3 golü bulunan İsveçli oyuncu Emil Forsberg yer alıyor.

"BU ADAM BİR SAHTEKAR"

Performansı hayal kırıklığı yaratan bir diğer isim ise ve Joao Felix oldu. Turnuvayı skor üretemeden tamamlayan 21 yaşındaki futbolcunun özellikle uzatma dakikalarda müsait pozisyonda kaçırdığı gol, büyük eleştiri aldı.

ROY KEANE TOPA TUTTU

Belçika - Portekiz mücadelesini değerlendiren Roy Keane, genç futbolcu için Atletico Madrid'in ödediği 127 milyon euroluk bonservis bedeline göndermede bulunarak 'sahtekar' yorumunda bulundu.

Keane, "Felix oyuna girdikten sonra ne yaptı? Bu adam bir sahtekar. 100 milyon sterlin ödenen adamın değeri bu mu? Cristiano Ronaldo'nun yerinde olsaydım soyunma odasına yakasına yapışırdım." ifadelerini kullandı.