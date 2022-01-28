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Son dakika: Belçika ekibinden Galatasaray'a Sinan Bolat vetosu

#Transfer#Galatasaray#Sinan Bolat
Son dakika: Belçika ekibinden Galatasaraya Sinan Bolat vetosu

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, eski oyuncusu Sinan Bolat için girişimde bulunurken Belçika ekibi Gent'ten transfere onay çıkmadı.

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Muslera'nın uzun süredir sakat olması nedeniyle kaleyi İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'e emanet eden ancak beklenen verimi alamayan sarı kırmızılılar, kaleci transferi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Giresunspor'da kiralık bulunan Okan'ı geri istese de Karadeniz ekibinden olumsuz yanıt alan Galatasaray'ın bir diğer adayı ise milli kaleci Sinan Bolat.

33 yaşındaki deneyimli kaleci için teklifte bulunan sarı kırmızılılara Belçika ekibinden olumsuz yanıt geldi.

Belçika temsilcisinin CEO'su Michel Louwagie, Sinan Bolat'ı bırakmayacaklarını açıkladı.

Voetbalprimeur'a konuşan Louwagie, "Sinan Bolat'la konuştum. Haziran sonuna kadar sözleşmemiz devam ediyor." dedi.

Milli kalecinin Belçika ekibi ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

7 maçtır forma giyemeyen ve tedavisi süren Fernando Muslera’nın sahalara dönüşünün ise mart ayını bulması bekleniyor.

 

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#Transfer#Galatasaray#Sinan Bolat

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