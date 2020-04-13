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GeriFutbol Son Dakika: Belarus Ligi maçları, YouTube üzerinden şifresiz yayınlanacak
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Futbol
Haber Giriş: 13.04.2020 - 12:46,Son Güncelleme:

Son Dakika: Belarus Ligi maçları, YouTube üzerinden şifresiz yayınlanacak

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Son Dakika: Belarus Ligi maçları, YouTube üzerinden şifresiz yayınlanacak
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Corona virüs salgını sırasında Avrupa'da maçların devam ettiği tek ülke olan Belarus'ta maçlar şifresiz yayınlanacak.

Corona virüs nedeniyle Avrupa'da büyük liglerin geleceği merak konusu olurken sadece Belarus'ta maçlar oynanmaya devam ediyor.

Belarus Futbol Federasyonu, ülkede yapılan maçların şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Ülkedeki maçlar, YouTube üzerinden şifresiz yayınlanacak.

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