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Son Dakika: Belarus Ligi maçları, YouTube üzerinden şifresiz yayınlanacak
Corona virüs salgını sırasında Avrupa'da maçların devam ettiği tek ülke olan Belarus'ta maçlar şifresiz yayınlanacak.
Corona virüs nedeniyle Avrupa'da büyük liglerin geleceği merak konusu olurken sadece Belarus'ta maçlar oynanmaya devam ediyor.
Belarus Futbol Federasyonu, ülkede yapılan maçların şifresiz yayınlanacağını açıkladı.
Ülkedeki maçlar, YouTube üzerinden şifresiz yayınlanacak.
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