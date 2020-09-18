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Futbol
Haber Giriş: 18.09.2020 - 09:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika | BB Erzurumspor'dan Garay bombası!

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Son Dakika | BB Erzurumspor'dan Garay bombası!
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Bir stoper bir de golcü transferi yapmak isteyen BB Erzurumspor transferde gaza bastı. Dadaşlar, santrfor poziyonu için Beşiktaş'tan Umut Nayir ile masaya oturacak. Savunma için de dünyaca ünlü Garay ile son bir görüşme gerçekleştirilecek. Transferlerle ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler bekleniyor.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Sezon öncesinde Arvydas Novikovas, Adolphe Teikeu, Mitchell Donald, Arturo Mina, Kaan Kanak, Patrus Boumal, Fabien Farnolle ve Armando Sadiku gibi isimleri transfer eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2 yıldızı daha kadrosuna katarak, transferi tamamlamayı hedefliyor. Bu anlamda Dadaşlar'ın ilk hedefi Beşiktaş forması giyen Umut Nayir olacak.

Özdilek'in listesinde

Teknik direktör Mehmet Özdilek'in, golcü bir ismi takımında görmek istemesi üzerine 27 yaşındaki yıldız ile masaya oturulacak. Dadaşlar'ın hedefi ise Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna katmak. Mavi-Beyazlılar, bu transferi bir an önce bitirmek istiyor. Erzurumspor'un transfer listesindeki bir diğer isim de dünyaca ünlü bir savunmacı. Dadaşlar, son olarak İspanyol ekibi Valencia'nın formasını giyen Arjantinli stoper, Ezequiel Garay için devredeydi.

Olumsuz sonuç aldılar

Ancak yapılan ilk görüşmeler sonucunda olumsuz yanıt alınmıştı. Bu anlamda Mavi-Beyazlı ekip, 33 yaşındaki futbolcunun menaceri ile tekrar masaya oturacak. Erzurum, Garay'ı da kadrosuna katarak transferi bitirmeyi planlıyor. (Fanatik)

 

Son Dakika | BB Erzurumspordan Garay bombası

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