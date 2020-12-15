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GeriFutbol Son dakika | BB Erzurumspor'da yeni başkan Ömer Düzgün!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 16:14 | Son Güncelleme:

Son dakika | BB Erzurumspor'da yeni başkan Ömer Düzgün!

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Son dakika | BB Erzurumspor'da yeni başkan Ömer Düzgün!
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni kulüp başkanının Ömer Düzgün olduğu duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hüseyin Üneş'in dün düzenlenen basın toplantısında kulüp başkanlığı görevini bıraktığı anımsatıldı.

Açıklamada, başkan vekili olarak görev yapan Ömer Düzgün'ün kulüp başkanlığına getirildiği bildirildi.

 

Son dakika | BB Erzurumsporda yeni başkan Ömer Düzgün

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