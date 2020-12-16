MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | BB Erzurumspor'da Türkiye Kupası maçı öncesi koronavirüs şoku!
GeriFutbol Son Dakika | BB Erzurumspor'da Türkiye Kupası maçı öncesi koronavirüs şoku!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 16.12.2020 - 11:19 | Son Güncelleme:

Son Dakika | BB Erzurumspor'da Türkiye Kupası maçı öncesi koronavirüs şoku!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | BB Erzurumspor'da Türkiye Kupası maçı öncesi koronavirüs şoku!
Abone Olgoogle-news

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün saat 13:00'da Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor'da 1 yönetici ve 1 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı.

BB Erzurumspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Esenler Erokspor maçı öncesi teknik heyet, futbolcularımız ve A takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış olup 1 futbolcu ve 1 yöneticimizin testi pozitif sonuçlanmıştır. Futbolcumuz ve yöneticimizin izolasyon ve tedavilerine başlanmıştır.

Son Dakika | BB Erzurumsporda Türkiye Kupası maçı öncesi koronavirüs şoku

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle