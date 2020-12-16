Son Dakika | BB Erzurumspor'da Türkiye Kupası maçı öncesi koronavirüs şoku!
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün saat 13:00'da Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor'da 1 yönetici ve 1 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı.
BB Erzurumspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Esenler Erokspor maçı öncesi teknik heyet, futbolcularımız ve A takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış olup 1 futbolcu ve 1 yöneticimizin testi pozitif sonuçlanmıştır. Futbolcumuz ve yöneticimizin izolasyon ve tedavilerine başlanmıştır.
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