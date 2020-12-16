Son Dakika | BB Erzurumspor'da Türkiye Kupası maçı öncesi koronavirüs şoku!

BB Erzurumspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Esenler Erokspor maçı öncesi teknik heyet, futbolcularımız ve A takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış olup 1 futbolcu ve 1 yöneticimizin testi pozitif sonuçlanmıştır. Futbolcumuz ve yöneticimizin izolasyon ve tedavilerine başlanmıştır.

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