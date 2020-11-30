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GeriFutbol Son Dakika | BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek dönemi sona erdi!
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Haber Giriş: 30.11.2020 - 15:57 | Son Güncelleme:

Son Dakika | BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek dönemi sona erdi!

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Son Dakika | BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek dönemi sona erdi!
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BB Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine takımımızın TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısındaki emekleri ve kulübümüze katkıları için çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

 

Son Dakika | BB Erzurumsporda Mehmet Özdilek dönemi sona erdi

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