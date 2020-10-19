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GeriFutbol Son Dakika | BB Erzurumspor'da başkan Hüseyin Üneş koronavirüse yakalandı.
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Haber Giriş: 19.10.2020 - 18:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika | BB Erzurumspor'da başkan Hüseyin Üneş koronavirüse yakalandı.

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Son Dakika | BB Erzurumspor'da başkan Hüseyin Üneş koronavirüse yakalandı.
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Süper Lig ekibi BB Erzurumspor'da başkan Hüseyin Üneş'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

BB Erzurumspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

BB Erzurumspor başkanımız Hüseyin Üneş’in Covid 19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başarıyla ilerlemekte ve kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Son Dakika | BB Erzurumsporda başkan Hüseyin Üneş koronavirüse yakalandı.

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