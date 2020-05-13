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Futbol
Haber Giriş: 13.05.2020 - 23:02,Son Güncelleme:

Son Dakika | BB Erzurumspor'da 11 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!

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Son Dakika | BB Erzurumspor'da 11 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!
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BB Erzurumspor'da 4'ü futbolcu olmak üzere kulüpte toplam 11 kişide koronavirüse rastlandığı açıklandı.

BB Erzurumspor’da yapılan ikinci korona virüs testinde 4'ü futbolcu olmak üzere 11 kişinin testleri pozitif çıktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor bugün yapılan ikinci Covid-19 testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıktı.

Öte yandan durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevk edildi.

 

Son Dakika | BB Erzurumsporda 11 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

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