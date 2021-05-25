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GeriFutbol Son Dakika: BB Erzurumspor TFF'ye başvurdu! "Süper Lig'de küme düşme kaldırılsın"
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Futbol
Haber Giriş: 25.05.2021 - 21:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika: BB Erzurumspor TFF'ye başvurdu! "Süper Lig'de küme düşme kaldırılsın"

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Son Dakika: BB Erzurumspor TFF'ye başvurdu! "Süper Lig'de küme düşme kaldırılsın"

BB Erzurumspor, Süper Lig'de küme düşmenin bu sezon da kaldırılması için TFF'ye başvurdu.

Süper Lig'e veda eden BB Erzurumspor, küme düşmenin bu sezon da kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Bu sezon da küme düşmenin kaldırılması için; Süper Lig'de tek bir maç bile izlemeden bu heyecandan mahrum kalan büyük Erzurumspor taraftarımız adına 17 Mayıs günü TFF'ye başvurumuzu yapmıştık ve bu konuda da girişimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Son Dakika: BB Erzurumspor TFFye başvurdu Süper Ligde küme düşme kaldırılsın

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