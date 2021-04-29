Son Dakika: BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün koronavirüse yakalandı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, kulüp başkanı Ömer Düzgün'ün koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü başkanımız Ömer Düzgün'ün Covid-19 testi pozitif çıkmış ve tedavisine başlanmıştır. izolasyon ve tedavi sürecini evinde geçiren başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz"