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GeriFutbol Son Dakika: BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün koronavirüse yakalandı!
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Futbol
Haber Giriş: 29.04.2021 - 14:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika: BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün koronavirüse yakalandı!

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Son Dakika: BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün koronavirüse yakalandı!

BB Erzurumspor'da kulüp başkanı Ömer Düzgün'ün koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, kulüp başkanı Ömer Düzgün'ün koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü başkanımız Ömer Düzgün'ün Covid-19 testi pozitif çıkmış ve tedavisine başlanmıştır. izolasyon ve tedavi sürecini evinde geçiren başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz"

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