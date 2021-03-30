MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Bayern Münih'te Lewandowski şoku! Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye karşı...
GeriFutbol Son dakika: Bayern Münih'te Lewandowski şoku! Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye karşı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 30.03.2021 - 18:28 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bayern Münih'te Lewandowski şoku! Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye karşı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bayern Münih, Polonya Milli Takımı'nın Andorra ile yaptığı maçta sakatlanan Robert Lewandowski'nin 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Robert Lewandowski, Bayern Münih'in PSG'ye karşı çıkacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarını kaçıracak.

Bayern Münih ile PSG, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 7 Nisan'da Almanya'da, 13 Nisan'da Fransa'da karşı karşıya gelecek.

Lewandowski, bu sezon çıktığı 36 resmi maçta 42 gol atıp 8 asist yaptı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi