Son Güncelleme:
Son dakika: Bayern Münih'te Lewandowski şoku! Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye karşı...
Bayern Münih, Polonya Milli Takımı'nın Andorra ile yaptığı maçta sakatlanan Robert Lewandowski'nin 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Robert Lewandowski, Bayern Münih'in PSG'ye karşı çıkacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarını kaçıracak.
Bayern Münih ile PSG, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 7 Nisan'da Almanya'da, 13 Nisan'da Fransa'da karşı karşıya gelecek.
Lewandowski, bu sezon çıktığı 36 resmi maçta 42 gol atıp 8 asist yaptı.