Son Dakika: Bayern Münih'te Julian Nagelsmann dönemi! Resmi açıklama geldi...

Spor Arena Dış Haberler - Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, teknik direktör Julian Nagelsmann ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 33 yaşındaki başarılı teknik adamın, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren teknik direktör Hansi Flick'in yerine takımın başına geçeceği belirtildi.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Julian Nagelsmann, "Bayern Münih'in teknik direktörlük pozisyonu beni cezbetti. Kariyerimde eşsiz bir fırsat olacak ve bu teklifi mutlulukla kabul ettim. Leipzig'e de uygun bir çözüm bulduğu için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

25 MİLYON EURO İDDİASI

Kicker'ın haberine göre RB Leipzig, 33 yaşındaki Alman teknik adamın sözleşme fesih tazminatı olarak Bayern Münih'ten en az 25 milyon euro istedi.

Alman basınında iddia edildiği gibi 25 milyon euro serbest kalma bedeli ödenmesi halinde Julian Nagelsmann, tarihin en pahalı teknik direktör transferi olacak. 2011 yılında Chelsea, Andre Villas-Boas için Porto'ya 15 milyon euro serbest kalma bedeli ödemişti.

HANSI FLICK MİLLİ TAKIM'A

Öte yandan Bayern Münih'te kaldığı kısa süreye inanılmaz başarılar sığdıran Hansi Flick'in EURO 2020 sonrası görevi bırakacak olan Joachim Löw yerine Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesi bekleniyor.

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