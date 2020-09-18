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GeriFutbol Son Dakika | Bayern Münih sezon açılışını 8 golle yaptı, Schalke yıkıldı! (Maçın Özeti)
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Haber Giriş: 18.09.2020 - 23:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Bayern Münih sezon açılışını 8 golle yaptı, Schalke yıkıldı! (Maçın Özeti)

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Son Dakika | Bayern Münih sezon açılışını 8 golle yaptı, Schalke yıkıldı! (Maçın Özeti)
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Geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'yı kazanan Bayern Münih, yeni sezona da görkemli bir açılış yaptı. Bavyera ekibi, Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke'yi 8-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bundesliga'da sezonun açılış maçında Bayern Münih ile Schalke kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip, Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke'yi 8-0 mağlup etti.

Mücadelenin 4. dakikasında Gnabry ile öne geçen Bayern Münih, 19. dakikada Goretzka ile farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 31'i gösterdiğinde sahneye Robert Lewandowski çıktı ve farkı 3'e çıkardı.

GNABRY DURMADI

İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Bayern Münih, 47 ve 59. dakikalarda Gnabry ile iki gol daha buldu ve skor 5-0'a geldi.

Karşılaşmanın 69. dakikasında Thomas Müller ile skor 6-0 olurken 71. dakikada yeni transfer Leroy Sane farkı 7'ye yükselten golü kaydetti.

8 GOLLÜ BAŞLANGIÇ

Son sözü 81. dakikada Jamal Musiala söyledi ve Bayern Münih, Schalke 04'ü 8-0 mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başladı.

OZAN KABAK 90 DAKİKA OYNADI

Schalke'de Ozan Kabak maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Ahmed Kutucu ise süre alamadı.

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