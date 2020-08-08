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Spor Arena
Haber Giriş: 08.08.2020 - 12:03,Son Güncelleme:

Son Dakika | Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde! Chelsea 4 golle yıkıldı

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Son Dakika | Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde! Chelsea 4 golle yıkıldı
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Bayern Münih, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Chelsea'yi rövanşta da 4-1 yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih ile Chelsea kozlarını paylaştı.

İlk mücadeleyi 3-0 kazanan Bayern Münih, rövanşı da 4-1'lik skorla kazandı ve Devler Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 9. ve 83. dakikalarda Lewandowski, 24. dakikada Perisic, 76. dakikada Tolisso'dan geldi. Chelsea'nin tek golünü 44. dakikada Abraham kaydetti.

İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski.

Chelsea: Caballero, James, Christensen, Zouma, Emerson, Kante, Barkley, Kovacic, Hudson-Odoi, Mount, Abraham

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