DHA
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Son Dakika | Bayern Münih, Leroy Sane’yi resmen açıkladı
Bayern Münih, Manchester City’den ayrılan Alman kanat oyuncusu Leroy Sane’yi resmen kadrolarına kattıklarını duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde kulübün Arapça resmi hesabının yanlışlıkla bu transferin bittiğini açıklamasının ardından bugün kulüpten resmi açıklama yapıldı.
Bundesliga’yı şampiyon tamamlayan Bayern Münih’e transfer olan Sane, "Bayern çok büyük bir kulüp ve büyük hedefleri var. Bu hedefler de bana uyuyor" dedi.
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