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Son Dakika: Bayern Münih, Kim Min Jae transferini bitirdi! 50 milyon Euro...

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#Kim Min Jae#Bayern Münih#Transfer
Son Dakika: Bayern Münih, Kim Min Jae transferini bitirdi 50 milyon Euro...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 12:33

Napoli forması giyen Kim Min Jae'nin Bayern Münih'in 5 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği öne sürüldü.

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İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Kim Min Jae, Bundesliga devi Bayern Münih ile anlaşmaya vardı.

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; yetenekli stoper, Bayern Münih'in sözleşme teklifini kabul etti. 26 yaşındaki oyuncu, Alman takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

50 MİLYON EURO ÖDENECEK

Bayern Münih, Kim Min Jae'nin sözleşmesinde yer alan ve Temmuz ayının ilk iki haftasında aktif hale gelecek olan 50 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullanarak futbolcunun bonservisini alacak.

FENERBAHÇE'DEN 18 MİLYON EURO'YA GİTTİ

Geçen yaz Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon Euro'ya transfer olan Güney Koreli futbolcu, İtalyan takımının 33 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğuna savunmadaki başarılı performansıyla büyük katkı sağladı. Kim Min-jae Napoli ile 45 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

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#Kim Min Jae#Bayern Münih#Transfer

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