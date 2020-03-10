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Basketbol
Haber Giriş: 10.03.2020 - 17:08,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Bayern Münih - Fenerbahçe maçı seyircisiz!

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Son Dakika | Bayern Münih - Fenerbahçe maçı seyircisiz!
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Koronavirüse karşı Almanya'nın Bavyera eyaleti de tedbirlerini arttırdı. Eyalet yönetimi, THY Avrupa Ligi'ndeki Bayern Münih-Fenerbahçe Beko maçının da seyircisiz oynanmasına karar verdi.

Spor Arena Dış Haberler | Tüm dünyada yaklaşık 3 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs için spor dünyasında alınan önlemlere bir yenisi eklendi.

Almanya'nın Bavyera eyaleti, binden fazla izleyicinin yerinde takip edeceği organizasyonların koronavirüs salgını tehdidi nedeniyle 10 Nisan tarihine kadar seyircisiz düzenlenmesine karar verdi.

Bu doğrultuda, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun 30. haftada Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı maç da seyircisiz oynanacak.

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Son Dakika | Bayern Münih - Fenerbahçe maçı seyircisiz

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