Son Dakika | Bayern Münih - Fenerbahçe maçı seyircisiz!

Spor Arena Dış Haberler | Tüm dünyada yaklaşık 3 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs için spor dünyasında alınan önlemlere bir yenisi eklendi.

Almanya'nın Bavyera eyaleti, binden fazla izleyicinin yerinde takip edeceği organizasyonların koronavirüs salgını tehdidi nedeniyle 10 Nisan tarihine kadar seyircisiz düzenlenmesine karar verdi.

Bu doğrultuda, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun 30. haftada Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı maç da seyircisiz oynanacak.

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