Son Dakika: Bayern Münih, Bundesliga'da şampiyon oldu! Üst üste 10. kez...

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Bundesliga'da Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup eden Bayern Münih, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Lider Bayern Münih, 31. haftada Borussia Dortmund'u evinde konuk etti.

Bavyera ekibi, 15. dakkada Gnabry ile öne geçerken 34. dakikada Lewandowski'nin golüyle devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Dortmund, Emre Can ile farkı 1'e indirse de son sözü 84. dakikada Musiala söyledi.

ÜST ÜSTE 10. ZAFER

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, puanını 75 yaptı ve en yakın rakibi Dortmund'a 12 puan fark atarak üst üste 10. şampiyonluğunu ilan etti.

Münih ekibinin toplamda şampiyonluk sayısı 32 oldu.

NAGELSMANN'IN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Bavyera temsilcisinin sezon başında takımı emanet ettiği Julian Nagelsmann, ilk lig şampiyonluğunu Bayern Münih ile yaşamış oldu. Daha önce Hoffenheim ve Leipzig takımlarını çalıştıran 34 yaşındaki Alman teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmesinde İspanyol temsilcisi Villarreal’e elendikten sonra tamamen lige odaklanmıştı.

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LEWANDOWSKI'NIN KATKISI BÜYÜK

8 yıldır Bayern Münih formasını terleten Robert Lewandowski, bu sezonki şampiyonluğun en büyük mimarlarından bir tanesi oldu. Polonyalı yıldız, Bundesliga’da bu sezon oynadığı 31 karşılaşmada takımına 33 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımdaki geleceği henüz netlik kazanmayan Lewandowski, Bundesliga dışında UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de bu sezon 13 gol kaydetti.