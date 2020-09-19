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Futbol
DHA Spor - Murat SÖYLEMEZ
Haber Giriş: 19.09.2020 - 17:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Bayburt Özel İdarespor'da 23 koronavirüs vakası!

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Son Dakika | Bayburt Özel İdarespor'da 23 koronavirüs vakası!
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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor'da 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında koronavirüs tespit edildi.

Kulüp Başkanı Tamer Saka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hafta sonu Pazar günü oynanacak Elazığ maçı öncesi Futbol A Takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan testlerin sonucunda 3 antrenör, 4 kulüp çalışanı ve 16 oyuncumuzun testleri pozitif çıkmıştır. Pozitif çıkan ekibimizin tedavi süreci başlamıştır açıklamasında bulundu.

Bayburtta yarın saat 15.00te oynanması planlanan maçın ertelenip ertelenmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Son Dakika | Bayburt Özel İdaresporda 23 koronavirüs vakası

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