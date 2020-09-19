Son Dakika | Bayburt Özel İdare'nin erteleme talebine TFF'den ret! 16 futbolcu pozitif çıkmıştı...

Bayburt Özel İdare Spor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ilk hafta maçında evinde Elazığspor'u konuk edecekti. Maç öncesi yapılan rutin testlerde 16 futbolcu, 3 antrenör ve 4 kulüp çalışanının koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Bayburt ekibi, maçın ertelenmesi için TFF'ye başvurdu ancak olumsuz yanıt aldı.

TFF'den Sarı-siyahlı kulübe gönderilen yazıda müsabaka erteleme talebinin uygun görülmediği, maçın planlandığı gibi 20 Eylül Pazar günü saat 15:00'te Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanacağı ifade edildi. TFF'den giden yazıda ayrıca Bayburt Özel İdare Spor'un maça çıkmaması halinde futbol müsabaka talimatının hükümlerinin uygulanacağı vurgulandı.

TALİMATTA 14 OYUNCU KURALI

TFF'nin Koronavirüs talimatında bir takımda yapılan testler sonucu pozitif vakalar çıkarıldığında kadrodaki oyuncu sayısı 14'ün altına inmesi halinde maçın erteleneceği yönünde madde bulunuyor. Bayburt Özel İdare Spor'un TFF'ye kayıtlı 29 A takım oyuncusu bulunuyor. Test sonucu pozitif olan 16 futbolcu çıkarıldığında Doğu Karadeniz ekibinin maça çıkabilecek 13 oyuncusu kalıyor. Kalan 13 oyuncu arasında kaleci olup olmadığı ise bilinmiyor.

İşte TFF'nin ilgili maddesi

Takımların A Takım Listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir.

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