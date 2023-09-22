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Son Dakika: Bavulunu toplamıştı, Avrupa'da hayat verdi! Fenerbahçe'de Crespo ve Batshuayi gönülleri fethetti...

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#Fenerbahçe#Crespo#Batshuayi
Son Dakika: Bavulunu toplamıştı, Avrupada hayat verdi Fenerbahçede Crespo ve Batshuayi gönülleri fethetti...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 08:49

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan ancak son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından takımda kalan Crespo ve Batshuayi'nin Nordsjaelland galibiyetinde başrol oynaması geceye damga vurdu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Nordsjaelland’ı konuk etti. Mücadeleyi 3-1 kazanan Fenerbahçe, turnuvaya 3 puanla başlamış oldu.

Karşılaşmanın 24. dakikasında Crespo ile öne geçen sarı-lacivertliler, 30. dakikada Batshuayi ile farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada Serdar Aziz ile 3. golü buldu.

Kadıköy'de maçın son sözünü ise 55. dakikada Villadsen söyledi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, gruba galibiyetle başladı. Fenerbahçe, gruptaki bir sonraki maçında Spartak Trnava deplasmanına gidecek. Nordsjaelland ise sahasında Ludogorets ile karşı karşıya gelecek.

Pendikspor'a gidiyordu!

90 dakika için büyük avantaj yakalayan temsilcimizde golleri atan yıldızlar ise dikkat çekti. İki futbolcunun da birkaç hafta öncesine kadar ayrılıkları gündemdeydi... Miguel Crespo kadroda düşünülmüyordu. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor'la adı anılıyordu fakat son anda transfer gerçekleşmedi.

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Avrupa'da siftah yaptı

Takımda kalan Portekizli futbolcu, Antalya maçında 21 dakika sahada kaldı, Avrupa sınavında ise maça 11'de başladı ve golünü attı. Bu golle birlikte Portekizli futbolcu, sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı. Crespo, Fenerbahçe formasıyla daha önce attığı 4 golü de Süper Lig’de kaydetmişti.

Bavullarını toplamıştı

Batshuayi ise İngiltere Premier Lig ekipleriyle temas halindeydi. Öyle ki Nottingham Forest'la imza aşamasına gelmiş, bavullarını bile toplamıştı. Fakat Belçikalı golcünün de son detaylarda transferi yattı ve İstanbul'da kaldı. O da Süper Lig'de Edin Dzeko'nun arkasında kalsa da Avrupa'da fark yarattı, Nordsjaelland maçında güveni boşa çıkarmadı ve fileleri sarstı.

 

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#Fenerbahçe#Crespo#Batshuayi

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