Son Dakika: Batuhan Karadeniz'den sürpriz transfer! Takım takım gezdi, geri dönüyor...

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Türk futbolunun en sansasyonel isimlerinden olan Batuhan Karadeniz takım takım gezmeye devam ediyor. 2021-22 sezonu başında Iğdır FK ile 2 yıllık kontrat imzalayan tecrübeli forvet, kulüpten ayrılma kararı aldı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Iğdır FK forması giyen Batuhan Karadeniz, 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen takımından ayrıldığını açıkladı. Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Karadeniz, yeni takımını ilerleyen günlerde açıklayacağını duyurdu.

Sezon başında transfer olduğum Iğdırspor’dan bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Iğdırspor’da forma giydiğim süre boyunca bana desteklerini esirgemeyen başta Iğdırspor Başkanı Sayın Cantürk Alagöz’e, beni her zaman baştacı yapan değerli Iğdırspor taraftarlarına ve Iğdır halkına, takım arkadaşlarıma, Iğdırspor çalışanlarına ve menajerime teşekkürü bir borç bilirim. Kariyerime devam edeceğim takımı kısa zaman içinde spor kamuoyu ile paylaşacağım. Saygılar… Batuhan Karadeniz

KARİYERİ BEKLENENDEN FARKLI İLERLEDİ

Beşiktaş altyapısında yetişen ve henüz 16 yaşında A takıma yükselen Batuhan Karadeniz'in kariyeri istediği gibi gitmemişti. Türk futbolunun büyük umutlar beslediği ve beklentinin yüksek olduğu Karadeniz, birçok büyük takımda tutunamadı.

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Beşiktaş'tan sonra sırasıyla Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor, Hekimoğlu ve son olarak Iğdır FK forması giyen Batuhan Karadeniz, eski takımına dönebilir.

ESKİ TAKIMINA GERİ DÖNEBİLİR

Sakarya yerel basınından Spor 264'ün haberine göre; TFF 1.Lig için hazırlıklarını sürdüren Sakaryaspor'da gündeme Batuhan Karadeniz geldi. Geçtiğimiz gün 550 bin TL'lik çıkış opsiyonunu kullanarak takımdan ayrılan Tahir Babaoğlu sonrasında kadrosuna yerli bir ismi katmak isteyen yeşil-siyahlılar, eski golcüsünü istiyor.

Son olarak bu sezon Iğdır FK formasını terleten ve burada 29 lig maçında 16 gole imza atan 31 yaşındaki golcü ile Sakaryaspor yönetimi bir görüşme gerçekleştirecek. Tahir'in boşluğunu Batuhan Karadeniz ile doldurmak isteyen Sakaryaspor yönetimi önümüzdeki günlerde tecrübeli golcüye teklifini iletecek.

Sakaryaspor taraftarlarının yakından tanıdığı ve 2017/2018 sezonunda yeşil-siyahlı formayı terleten Batuhan Karadeniz, 22 maçta 12 gollük katkı sağlamıştı.,

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153 BİN EURO ÖDEDİLER

Iğdır FK sürpriz bir şekilde Batuhan Karadeniz için 1461 Trabzon'a 153 bin euro ödeyerek deneyimli golcü ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Iğdır FK ile ligde 26 maça çıkan Batuhan Karadeniz 16 gol, 3 asistlik iyi bir performans sergilemişti.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALSAM ZİRVEDE OLURDUM"

Beşiktaş altyapısından hızla yükselip 15 yaşında profesyonelliğe adım atan Batuhan Karadeniz geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu ancak kariyeri beklediği gibi yön bulmadı.

Performansında düşüş yaşayan oyuncu Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor ve Sivasspor maceralarının ardından alt liglerin yolunu tuttu. Batuhan Karadeniz yıllar sonra yaptığı açıklamada, "Psikolojik destek alsaydım zirvede olurdum" demişti.

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Batuhan Karadeniz'in 2021'in Nisan ayında Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda kullandığı ifadeler şu şekildeydi:

İnsanlar benim üzerimde çok fazla durdu ama ben kendi üstümde durmadım. Uğraşmamam gereken şeylerle uğraştım. Zamanı geri sarsam farklı şeyler olabilirdi. En yükseklerden en aşağı indim. Şu an ayağım yere basıyor ve tekrar bir sıçrama yapacağım. Keşke 10 dakika uzaklıktaki Trabzonspor tesislerine şu anki olgunlukla girebilseydim. Geriye dönüp baktığımda artık ayaklarım yere daha sağlam basıyor. Hedeflerime gün geçtikçe yaklaşıyorum. İnşallah tekrar Süper Lig'de oynama fırsatım olur. Genç oyuncuların psikolojik olarak destek almasından yanayım. Hızlı yükselen futbolcuların yanında bir danışman olmalı. 18 yaşıma dönebilsem bir psikolog ile çalışırdım. Psikolojik destek alsaydım zirvede olurdum. Şu an psikolog ile çalışıyorum ve her şey güzel gidiyor. 15 yaşındaki bir oyuncuyu binlerce kişinin önüne atmamak lazım. Genç yaşta ne kadar parlayan oyuncu varsa piyasadan silinmiş. Batuhan Karadeniz

"EN BÜYÜK YANLIŞI TÜRK MİLLETİNE YAPTIM"

Deneyimli oyuncu, 2020'nin Nisan ayında ise Maçkolik Instagram canlı yayınında bu sözleri sarf etmişti:

Zamanında yanlışlar yapmadım mı? Yaptım. Ama ne takım arkadaşlarıma, ne de bir teknik direktörüme yanlış yaptım. Benim tek yanlışım milletimize oldu. O zamanlarki cahiliyet dönemim olmasaydı, milli formayı uzun yıllar giyebilecek ve uzun yıllar Milli Takımı forvet arayışına sokmayacak bir oyuncuydum. Bu benim hayatım boyunca en büyük pişmanlığım olacak. Ama ben hiçbir şey için geç olmadığına inanıyorum. Çalışmalarımı da en iyi şekilde sürdürmeye çalışıyorum. Tekrar başarabileceğime inandığım için son çırpınışları yapıyorum." diye konuştu. Batuhan Karadeniz

GETAFE'NİN KAPISINDAN NASIL DÖNMÜŞTÜ?