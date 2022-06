Son Dakika: Batuhan Karadeniz'den sürpriz transfer! Takım takım gezdi, geri dönüyor...

İnsanlar benim üzerimde çok fazla durdu ama ben kendi üstümde durmadım. Uğraşmamam gereken şeylerle uğraştım. Zamanı geri sarsam farklı şeyler olabilirdi. En yükseklerden en aşağı indim. Şu an ayağım yere basıyor ve tekrar bir sıçrama yapacağım. Keşke 10 dakika uzaklıktaki Trabzonspor tesislerine şu anki olgunlukla girebilseydim. Geriye dönüp baktığımda artık ayaklarım yere daha sağlam basıyor. Hedeflerime gün geçtikçe yaklaşıyorum. İnşallah tekrar Süper Lig'de oynama fırsatım olur. Genç oyuncuların psikolojik olarak destek almasından yanayım. Hızlı yükselen futbolcuların yanında bir danışman olmalı. 18 yaşıma dönebilsem bir psikolog ile çalışırdım. Psikolojik destek alsaydım zirvede olurdum. Şu an psikolog ile çalışıyorum ve her şey güzel gidiyor. 15 yaşındaki bir oyuncuyu binlerce kişinin önüne atmamak lazım. Genç yaşta ne kadar parlayan oyuncu varsa piyasadan silinmiş.

Batuhan Karadeniz