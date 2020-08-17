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Haber Giriş: 17.08.2020 - 15:09,Son Güncelleme:

Son Dakika | Batuhan Karadeniz imzayı attı | Transfer Haberleri

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Son Dakika | Batuhan Karadeniz imzayı attı | Transfer Haberleri
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TFF 2.Lig'de bu sezon güçlü bir kadro kuran Hekimoğlu Trabzon FK, Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Hekimoğlu Trabzon, Tuzlaspor ile şampiyonluk yaşayan Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattı.

Kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor forması da giyen tecrübeli golcü Batuhan Karadeniz, Trabzon temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'a transfer oldu. Kariyerinde toplamda 280 maça çıkan Batuhan Karadeniz 96 gol atıp 24 asist yapmayı başardı. Bu sezon TFF 1.Lig'e çıkmayı hedefleyen Hekimoğlu Trabzon daha önce kadrosuna Mehmet Sak ve Sezer Özmen gibi tecrübeli futbolcuları katmıştı.

 

 

Son Dakika | Batuhan Karadeniz imzayı attı | Transfer Haberleri

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