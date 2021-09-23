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Son Dakika: Batshuayi'yi sakatlık Beşiktaş'ta buldu! Tam 3.5 yıl sonra...

#Beşiktaş#Michy Batshuayi#Süper Lig
Son Dakika: Batshuayiyi sakatlık Beşiktaşta buldu Tam 3.5 yıl sonra...

Son dakika haberi.. Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, kariyerinin son 3.5 yılındaki ilk sakatlığı Türkiye'de yaşadı. Başarılı forvetin Altay maçında oynaması zor...

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Spor Servisi - İsmail ER Beşiktaş, sezonun henüz başı olmasına rağmen sakatlıklar nedeniyle adeta kabus gibi bir dönemden geçerken, son olarak Adana Demirspor karşılaşmasında dizinden problem yaşayan Michy Batshuayi ile Rachid Ghezzal’ın Altay karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Siyah beyazlıların Chelsea’den kiraladığı Belçikalı futbolcu son olarak Borussia Dortmund forması giydiği dönemde 16 Nisan 2018’de sakatlandı ve 21 Mayıs 2018’de sahalara döndükten sonra yaklaşık 3.5 yıldır sakatlık sorunu yaşamadı.

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#Beşiktaş#Michy Batshuayi#Süper Lig