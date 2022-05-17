Son Dakika: Batshuayi yerine gol makinesi! Beşiktaş düğmeye bastı...

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Sezon başında Beşiktaş’ın yeni sözleşme için 1.7 milyon Euro’luk teklifini kabul etmeyen Cyle Larin, görüştüğü diğer takımlardan da istediğini alamayınca geri adım attı. Takımda kalmak isteyen oyuncu için top, Valerien Ismael’de.

Siyah-Beyazlı formayla geçen sezon 38 lig maçında 19 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Cyle Larin, bu dönemde ise büyük düşüş yaşamıştı. Yeni sözleşme konusunda yönetimden istediği teklifi alamamasının ardından formunda büyük düşüş gözlenen Larin, adeta sınıfta kalmıştı. Beşiktaş ’ın 1.7 milyon Euro’luk teklifini geri çevirip 2.5 milyon Euro isteyen Kanadalı futbolcu, menajeri aracılığıyla istediği şartlarda bir takım bulamayınca fikrini değiştirdi.

Fanatik'te yer alan habere göre; ligde bitime günler kala kulüp yetkilileriyle görüşme yapan 27 yaşındaki futbolcu, kariyerine Beşiktaş’ta devam etmek istediğini söyledi. Bu gelişme sonrasında yönetimin, Larin’e 1.2 milyon Euro’dan 3 yıllık teklifte bulunmaya hazırlandığı, lig bitiminde Valerien Ismael’in bu oyuncuyla ilgili olarak kararını vermesi sonrasında tecrübeli isme bu önerinin sunulacağı ifade edildi. Son olarak önceki gün Göztepe filelerini sarsan Cyle Larin’in bu sezon Kara Kartal’da 28 lig maçında 7 gol ve 1 asisti bulunuyor.

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YENİ HEDEF ADAM BUKSA

Gelecek sezon için ucuz ve kaliteli isimlere yönelen Beşiktaş’ta golcü transferinde Sörltoh’la beraber bir diğer hedef Adam Buksa.

Teknik direktör Valerien Ismael’in beğenisini kazanan Polonyalı golcü için temaslara başlanacak. 25 yaşındaki futbolcu, Fransız teknik adamın istediği gibi uzun boyuyla dikkat çekerken New England’da oynayan Buksa için MLS yönetimi yaklaşık 4 milyon Euro’luk bonservis belirlemiş durumda. 1.95 boyundaki Buksa, bu yıl 9 maçta 6 gol, 2 asistle oynuyor.

BATSHUAYI YERİNE GOL MAKİNESİ

Önümüzdeki sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen siyah beyazlılar, transferde düğmeye bastı. Batshuayi ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, gelecek sezon golcü sıkıntısı çekmek istemiyor. Golcü arayışlarını sürdüren Kartal'a attığı gollerle gündem olan oyuncu önerildi.

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Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'a menajerlerden de santrfor önerileri geliyor. Kamerun Milli Takımı'na seçilen 20 yaşındaki genç yetenek Franck Etouga Beşiktaş'a teklif edildi.

Gana'da Asante Kotoko forması giyen ve 24 maçta attığı 19 gol ve 2 asistle dikkatleri üzerine çeken genç forvet, Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun'un oynayacağı iki maç kadrosuna da çağrıldı.

FRANCK ETOUGA KİMDİR?

Franck Etouga 18 Eylül 2001 tarihinde Kamerun'da doğdu. Santrfor mevkisinde forma giyen 1.80 boyundaki futbolcunun bonservisi Gana Ligi ekibi Asante Kotoko'da bulunuyor. Gana Premier Ligi'nde 20 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 16 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekti. Etouga'nın Transfermarkt'daki güncel değeri 250 bin euro olarak gösteriliyor.

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