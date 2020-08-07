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Son Dakika | Basketbolda sezonun başlangıç tarihi açıklandı
TBF, 'Basketbola Dönüş Protokolü'nü' açıklayarak, ING Basketbol Süper Ligi'ni 26 Eylül'de başlatmayı planladığını duyurdu.
TBF, "Basketbola Dönüş Protokolü'nü" açıklayarak, ING Basketbol Süper Ligi'ni 26 Eylül'de başlatmayı planladığını duyurdu. Kadınlar Ligi ise 3 Ekim'de start alacak.
Federasyon pandemi nedeniyle bu sezon ligleri durdurma kararı almıştı. Böylece ligde heyecan Eylül'ün son haftasıyla birlikte yeniden başlayacak.
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