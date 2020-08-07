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Basketbol
Haber Giriş: 07.08.2020 - 15:23,Son Güncelleme:

Son Dakika | Basketbolda sezonun başlangıç tarihi açıklandı

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Son Dakika | Basketbolda sezonun başlangıç tarihi açıklandı
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TBF, 'Basketbola Dönüş Protokolü'nü' açıklayarak, ING Basketbol Süper Ligi'ni 26 Eylül'de başlatmayı planladığını duyurdu.

TBF, "Basketbola Dönüş Protokolü'nü" açıklayarak, ING Basketbol Süper Ligi'ni 26 Eylül'de başlatmayı planladığını duyurdu. Kadınlar Ligi ise 3 Ekim'de start alacak.

Federasyon pandemi nedeniyle bu sezon ligleri durdurma kararı almıştı. Böylece ligde heyecan Eylül'ün son haftasıyla birlikte yeniden başlayacak.

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