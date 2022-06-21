Son Dakika: Başkan Dursun Özbek'ten Galatasaray Adası açıklaması!

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Galatasaray Adası'nı ziyaret eden Başkan Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübün ada özelindeki gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tadilat ve yeniden inşa izni alınan Galatasaray Adası ile konuşan Dursun Özbek, "Geç de olsa adamıza kavuştuk. Adanın hali perişan. Buranın restorasyonu için bir bütçe oluşturuldu. Eskisinden daha güzel hale getirilip, Galatasaraylıların kullanımına sunulacak. Galatasaray Adası'nın tahliyesi konusunda hizmet eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burası bir sosyal tesis olacak. Galatasaraylıların burada gelip birbirleriyle görüşeceği bir ortam olacak. Kürek şubesini de buraya getirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Dursun Özbek ayrıca teknik direktör konusuna ilişkin sorulan soruları yanıtsız bıraktı.